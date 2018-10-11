THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Adana'da eşini geri getirmek için kendini bıçakladı

Adana'da polisi arayan Hikmet Özgür (63), evine giren gaspçı tarafından bıçaklandığını söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:33
Adana'da eşini geri getirmek için kendini bıçakladı

Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan Hikmet Özgür, polisi arayıp, tanımadığı kişilerin eve gelerek kendisini bağladığını ve bıçaklayarak 300 lirasını aldıklarını söyledi. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği eve gelerek karın ve boğazından hafif şekilde bıçaklandığını gördü. Olay yerine ise 112'i ekipleri, yaralı adamı hastane kaldırdı.

GASP YALANINI POLİS BOZDU

Olayın ardından, ekipler çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 4 boyunca civarda araştırma yapan polis, olay saatinde apartmana giren kimsenin olmadığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, hastanede tedavi gören Özgür'ü sorguya aldı. Özgür ise psikolojik sorunlarının olduğunu, eşinin eve dönmesi için böyle bir şey yaptığını söyleyerek, "Bunalımdaydım, kendi kendime zarar verdim. Sonra beni başkasının bıçaklağını söyledim" dedi.

Bunun üzerine ekipler, Özgür'e idari para cezası kesti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:33
  1. yaralama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin kestane pazarı Düzce’de kuruluyor
    1. Türkiye’nin kestane pazarı Düzce’de..
    2. Domates, merkezi Antalya'da pazarda 6..
    3. "Suudileri çok şımarttık, artık hesap..
    4. Singapur-New York arasında dünyanın en..
    5. İSG’den 9 ayda 26 milyon yolcu geçiş..
    6. LimakASI 4. dönem mezunlarını verdi
    7. A Millier Rize'de sahneye çıkıyor!
    8. Turizmcilerin gözü yeni havalimanında
    9. Bakanlıklarda yeni logolar yer alacak
    10. Merkez Bankası kritik rakamları açıkladı
    11. Ankara'da tefecilerine darbe: 14 kişi..
    12. Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"..
    13. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    14. ANKA Haber Ajansı kime satıldı?
    15. Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2..
    16. Amerika'da zimmetine para geçiren..
    17. Sürpriz gelişme! Ryan Babel menajerini..
    18. Dışkı yiyen Celal Şengör, Ahmet..
    19. Adana'ya inen Suudi Arabistan'a ait..
    20. "Tarafsız medya" diye ağlayan CHP,..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?