Gündem Adana'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce paket kaçak sigara yakalandı!
Gündem

Adana'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce paket kaçak sigara yakalandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adana'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce paket kaçak sigara yakalandı!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli bir aracı uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, piyasa değeri milyonları bulan tam 82 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana'da aracında 82 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.'in kente gümrük kaçağı sigara getireceği bilgisine ulaştı. M.E.'in kullandığı panelvan aracı takibe alan polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada 82 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

