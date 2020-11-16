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Aktüel Adana'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Aktüel

Adana'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:32:59 -
Adana'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da atölyede temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde alüminyum doğrama atölyesinde çalışan Hüseyin Safkan (55), temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Safkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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