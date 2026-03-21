Adana'da yol kesen zorbalar dehşet saçtı: 17 yaşındaki Erdoğan hayata veda etti!

Adana’da huzur ve gezinti noktası olarak bilinen Adnan Menderes Bulvarı, dün gece bir haraç çetesinin vahşetine sahne oldu. İddiaya göre, akşam saatlerinde bulvarda dolaşan Erdoğan Ertaş (17) ve 3 ağabeyinin önü, henüz kimliği tam olarak açıklanmayan bir grup tarafından kesildi.

HARAÇ İSTEYİP BIÇAKLADILAR

Zorbaların para talebine kardeşler karşı çıkınca ortam bir anda gerildi. Çıkan arbede sırasında saldırganlar yanlarındaki bıçaklarla kardeşlere saldırdı. 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş ile 21 yaşındaki ikiz ağabeyleri Yakup ve Haydar Ertaş vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

17 YAŞINDAKİ ERDOĞAN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, lise çağındaki Erdoğan Ertaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı ağabeyler ise bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganların peşine düşerek kısa sürede 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 17 yaşındaki gencin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.