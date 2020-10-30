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Aktüel Adana'da yılbaşından itibaren 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

Adana'da yılbaşından itibaren 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:58:10 -
Adana'da yılbaşından itibaren 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da yılbaşından bu yana düzenlenen 101 operasyonda 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 100 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti yapanlara yönelik yılın 10 ayında 101 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 100 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, birçoğu adli kontrol şartıyla olmak üzere 97'si serbest bırakıldı.

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