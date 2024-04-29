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Aktüel Adana’da yaşlı kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü tutuklandı
Aktüel

Adana’da yaşlı kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 22:12:00 -
Adana’da yaşlı kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü tutuklandı

Adana’da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

Adana’da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

24 Nisan’da Hatice Sabahi (75), hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sabahi toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K., bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Vedat K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

iFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Şoför Vedat K.'nin ifadesinde, "Hızım 20-30 kilometre vardı. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112'yi aradım" dediği öğrenildi.


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