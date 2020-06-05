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Aktüel

Adana'da yanan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:28:37 -
Adana'da yanan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Bayrak idaresindeki 06 BBF 432 plakalı tır, Adana-Ankara Otoyolu Pozantı ilçesi yakınlarında seyir halindeyken dorse kısmındaki lastikler yanmaya başladı.

Şoför Bayrak, tırı trafik parkına çekerek dorseyi tırdan ayırdı. Lastiklerden dorseye sıçrayan yangın kısa sürede büyürken olay yerine gelen Adana Büyükşehir ve Pozantı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken dorse kullanılamaz hale geldi.

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