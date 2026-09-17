Adana'da yaklaşık 12 bin asansörün yüzde 90'a yakını ilk kontrolde uygunsuz çıktı

Adana'da 2026 yılının dokuzuncu ayı itibarıyla kontrol edilen yaklaşık 12 bin asansörün yüzde 90'a yakını, ilk kontrollerde kırmızı ya da sarı etiket alarak uygunsuz statüsünde çıktı. Adana Makina Mühendisleri Odası Başkanı Kerem Şahin, verileri paylaşarak apartman yöneticilerini uyardı.

İlk kontrollerde mavi ya da yeşil etiket alabilen asansör sayısı bin 500'e yakın kaldı. Son rakamlara göre 5 bin 306 asansör kırmızı, 4 bin 882 asansör sarı etiket aldı. Şahin, iki etiketin de “güvensiz ya da kusurlu” anlama geldiğini belirtti. Uygunsuz çıkan asansörler, takip kontrollerinin ardından mavi ya da yeşil etikete döndü.

Kentte 40 bin asansör olduğu tahmin ediliyor, elde net rakam yok

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, periyodik kontrolleri kentin belirli ilçelerinde yürütüyor; bazı ilçelerde ise denetimi özel firmalar yapıyor. Şahin, kentteki toplam asansör sayısına ilişkin kesin bir veri bulunmadığını şu sözlerle anlattı: “Adana'da yaklaşık 40 bin asansör olduğunu tahmin ediyoruz. Makina Mühendisleri Odası şu anda Adana'nın belli büyük ilçelerinde kontrol yapıyor. Bazı ilçelerinde de özel firmalar kontrolleri gerçekleştiriyor. O yüzden tam bir rakam yok elimizde.”

İlk aşamadaki tablonun takip sürecinde değiştiğini aktaran Şahin, “İlk aşamada neredeyse yüzde 90'ına yakını kırmızı etiketli oluyor. Sonrasında bu asansörlerin takip kontrolleri neticesinde maviye döndüklerini görüyoruz” diye konuştu.

Kırmızı etiketin nedeni yalnızca bina yöneticilerinin ihmali değil

Kırmızı etiketin nedenlerine değinen Şahin, kusurun tek başına bina yöneticilerinde olmadığını belirtti: “Biraz daha hem bakım firmalarının bu konudaki yetersizliklerini görebiliyoruz hem de bina yöneticilerinin buna biraz daha hassasiyet göstermediklerini gözlemleyebiliyoruz.”

Şahin, bina yöneticileri ile bakım firmalarının kontrol öncesinde gerekli eksiklikleri gidermesi, asansörlerin eksik parçalarının tamamlanması ve gerekli tamiratların yapılması gerektiğini kaydetti.

Kazalardaki sorumluluğa ilişkin yasal çerçeveyi de hatırlatan Şahin, “Asansör yönetmeliğine göre, bakım işletme yönetmeliğine göre asansörlerin yılda en az bir defa kontrol edilmesi zorunlu. Ayda bir defa da asansörlerin bakımlarının yapılması gerekiyor. Bina yöneticileri burada asli sorumlu aslında” ifadelerini kullandı.

Yeni inşaatlarda yeşil etiketli bandrol şartı

Vatandaşlara da seslenen Şahin, bir asansöre binmeden önce etiket olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Güvenle binilebilecek asansörleri ise şöyle tarif etti: “Eğer bir etiket varsa ve kırmızı, sarı, mavi de olabilir, öncelikle bilmeleri gereken ya da rahatlıkla binecekleri etiket mavi ya da yeşil etiketli asansörler olacak. Yeni inşaatlarda asansörlerin yeşil etiketli bandrolün olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın özellikle yeni inşaatlarda etiketi olmayan asansörleri tercih etmemeleri gerek.”