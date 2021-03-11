Adana’da Valilikten açıklama! Uçurtma kararı

Adana’da elektrik direklerine çarparak kesintilere neden olduğu ve havalimanı yakınlarında uçuş güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği yerlerde uçurtma uçurmak yasaklandı.

Adana Valiliği, kent merkezinde ve vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği yerlerde uçurtma uçurmanın yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son zamanlarda vatandaşlarımız tarafından bazı mahallelerde yoğun ve kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmalar, elektrik direklerine çarparak elektrik kesintisine ve elektrik arızalarına neden olmaktadır. Bu durum hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmakta hem de solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı yaşayan hasta vatandaşlarımız başta olmak üzere birçok vatandaşımızı mağdur etmekle birlikte elektrikli cihazlara zarar vermekte ve yangın riskini arttırmaktadır. Ayrıca yerleşim birimleri içerisinde bulunan Adana Havalimanı'nın çevresindeki mahallelerde uçurulan uçurtmalar, iniş ve kalkışlarda uçakların uçuş güvenliğini ve hava trafik güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Koronavirüs vakalarının arttığı ve sokağa çıkma yasaklarının getirildiği 30 Nisan 2020'de evlerinde sıkılan çok sayıda vatandaşın çatılardan uçurtma uçurması nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşanması ve makineye bağlı hastaların mağdur olması üzerine uçurtma uçurmak ve satmak yasaklanmıştı.