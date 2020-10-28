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Aktüel Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:20:19 -
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu sanık M.R, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde eroin satarken yakalandığını belirtti. Savcı, M.R'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.R. savunmasında, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Evimde uyuşturucu bulundurmadım. Kimseye uyuşturucu satmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık M.R'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 1800 lira adli para cezasına çarptırdı.

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