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Aktüel Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:38:05 -
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün şafak vakti düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, dün şafak vakti kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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