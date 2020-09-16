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Aktüel Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Operasyonda 6 kilo 637 gram esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:30:57 -
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da, 6 kilo 637 gram esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada, 6 kilo 637 gram esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adreste bulunan A.H. (60), S.H. (43), H.H.H. (23), İ.H. (23), A.A.H. (22) ve H.A. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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