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Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonu

2020-04-27 10:29:29 -
Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 322 kök Hint keneviri, 280 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir eken ve uyuşturucu imal edip ticaretini yapan şüphelilere yönelik iki ilçede operasyon düzenledi.

Ceyhan ilçesi Birkent Mahallesi'nde mısır tarlasında ekili 3 bin 765 kök Hint keneviri, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki bir evde de 280 gram esrar, 557 kök Hint keneviri ile 50 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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