Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
ADANA (AA) - Adana'da, bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 101 zanlıdan 21'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-27 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alındı, 23 kilo 390 gram esrar, 2 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu, 702 uyuşturucu hap, 10 gram eroin ile ruhsatsız tabanca ve 37 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 21'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.