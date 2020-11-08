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Aktüel Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 23:34:25 -
Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İsmail Duran yönetimindeki 01 AEA 516 plakalı hafif ticari araç Mithat Özhan Bulvarı'nda Veysel Karan'ın kullandığı 01 ABC 821 plakalı otomobil ve Adil Ekiz idaresindeki 26 ACK 062 plakalı otomobile çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Duran ile aynı araçta bulunan Ayşegül Zambak ve otomobil sürücüsü Karan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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