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Yerel Adana'da trafik kazası: 10 yaralı
Yerel

Adana'da trafik kazası: 10 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 08:37:00 -
Adana'da trafik kazası: 10 yaralı

Yusuf İsmet T. idaresindeki otomobil, D 400 kara yolu Baklalı Mahallesi kavşağında Hamdi B. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rabia T, Nesrin T, Mustafa T, Seray E, Yağız Kaan E, Semiha Seda B, Tuana Deniz B ve Müzeyyen B yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hasar gören araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı.

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