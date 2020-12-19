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Aktüel Adana'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Aktüel

Adana'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:53:12 -
Adana'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Jandarma ekipleri, dün, Suriye'nin Aynularab ​​​​​​​(Kobani) bölgesinde terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara katıldıkları ileri sürülen 5 zanlıyı tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda yakalamıştı. Çadırlarda tabanca, 5 mermi ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

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