  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da telefonla dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi
Aktüel

Adana'da telefonla dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:40:54 -
Adana'da telefonla dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz İ.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İ.K. için dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İ.K'nin mağdur E.T'yi telefonla arayıp kendisini banka personeli olarak tanıttığı, hesabından bilgisi dışında para aktarımı yapıldığını ve bu durumdan kurtulması için verdiği hesaba 4 bin 800 lira göndermesini söylediği belirtildi.

İ.K'nin, hesabına para yatırıldıktan sonra mağdur E.T. ile iletişimi kestiği ve yatırılan 4 bin 800 lirayı çektiği bildirilen iddianamede, sanığın dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen İ.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin'in istila planını deşifre etti! Çinliler akın akın Türkiye yerleşiyor
Gündem

Çin'in istila planını deşifre etti! Çinliler akın akın Türkiye yerleşiyor

Gazeteci Yazar Mehmet Ali Önel, Çinliler'in Türkiye'ye akın ettiğini açıklayarak Çin'i deşifre etti.
Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti
Ekonomi

Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti

Gündeme gelmek için türlü yolları deneyen Erol Mütercimler, bu kez dolar kuru üzerinden ilginç tahminlerde bulundu.
Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’nu yıkacak Abdullah Gül çıkışı
Siyaset

Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’nu yıkacak Abdullah Gül çıkışı

Muhafazakar kesimden oy alabilmek için eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 2023’te aday göstermek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı