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Yaşam Adana'da sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı
Yaşam

Adana'da sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sünnet düğünü sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 00:56:00 -
Adana'da sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı

Adana'da sünnet düğünü sonrası çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğünü sonrası iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi arbede sonucu yaralandı.

1 polis memuru başından yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Bu sırada 1 polis memuru başına isabet eden taş sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Gürsoy Kaya, hastanede hayatını kaybetti.

Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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