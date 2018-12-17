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Adana'da sokak köpeklerine tüfekle saldırı! "Beni de pompalıyla tehdit etti"

Adana'da silahlı bir kişi, iki sokak köpeğine ateş etti. Köpeklerden biri ölürken, saldırganın kaçtığı bildirildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:04
Adana'da sokak köpeklerine tüfekle saldırı! "Beni de pompalıyla tehdit etti"

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde pompalı tüfekle vurulan iki sokak köpeğinden biri telef oldu, saldırgan kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir kişinin, iki sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş ettiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Telef oldu

Olay yerine gelen polis ekipleri, köpeklerden birinin başından vurularak telef olduğunu belirledi.

Bacaklarından yaralı olan köpek ise vatandaşlar tarafından araçla özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

Pompalı ile tehdit etmiş

Mahalle sakinlerinden Kenan Çetin, gazetecilere, evinde bulunduğu sırada silah sesini duyup balkona yöneldiğini, vatandaşların köpeklerin silahla vurulduğunu belirtmesi üzerine olay yerine gittiğini söyledi.

Daha sonra saldırganın peşine düştüğünü anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Saldırgana yaklaşıp neden köpekleri vurduğunu sordum. Beni, paltosunun altına gizlediği pompalı tüfeği göstererek tehdit edince bir şey yapamadım ve saldırgan uzaklaştı. Durumu polis ekiplerine de bildirdik. Onlar olay yerinde gerekli incelemede bulundular. Bu hayvanlar Allah'ın yarattığı varlıklar. Onlar bizlere Allah'ın emaneti. En kısa sürede yakalanmasını bekliyoruz."

Yaralı köpeği bir evin boşluğuna sığınmış halde bulup veterinere götürerek tedavi edilmesini sağlayan Can Yüce de mahalle sakinlerinden bazılarıyla polis merkezine giderek saldırgan hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.

Veteriner hekim Ömer Küçükakçalı ise yaralı köpeğin üç bacağına da saçmaların isabet ettiğini, gerekli müdahaleyi yaptıklarını ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Saldırganın yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:04
  1. Adana
  2. Çukurova
  3. Huzurevleri Mahallesi
  4. polis ekipleri
  5. Kenan Çetin
  6. silahlı saldırı
  7. telef
  8. Köpek

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