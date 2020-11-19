Adana'da silahlı market soygunu
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir markete silahla giren zanlı, görevliyi tehdit ederek kasadaki yaklaşık 1500 lirayı gasbedip kaçtı.
Pınar Mahallesi'ndeki bir markete giren zanlı, pompalı tüfekle personeli tehdit ederek kasadaki paraları istedi.
Zanlı, kasada bulunan yaklaşık 1500 lirayı aldıktan sonra kaçtı.
Market görevlisinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, zanlının kimliğini belirlemek için market ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.