Adana’da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı

Şehirde devam eden Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle ulusal ve uluslararası birçok misafiri de ağırlayan Adana’da, vatandaşlar çareyi parklardaki ağaçların gölgesine sığınmakta buldu. Araç termometrelerindeki sıcaklığın 39 dereceye ulaştığı kentte, meteoroloji Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasıyla bugünden itibaren artacağını ve 42 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

Hissedilen sıcaklık 45-50 derece

Hissedilen sıcaklığın termometrelerin gösterdiğinin çok üzerinde olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Cengizhan Temuçin, “Adana ikliminden dolayı çok sıcak bir memlekettir. Yazın 50 dereceyi gördüğümüz olmuştur burada. Geçtiğimiz yıllarda nem ve rutubet ile birlikte 50 derecenin üstlerini de görmüş olduk. İnsanlar ağaçların altında gölgede çayını, kahvesini içer ve oturur. Güneşten kendisini korumaya çalışır. Adana her zaman böyle, 45-50 dereceleri hissettiriyor insanlara” dedi.