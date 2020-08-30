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Aktüel Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren kişi boğuldu
Aktüel

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:56:29 -
Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren kişi boğuldu

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Cumali Eskikanbur (40) arkadaşıyla gece saatlerinde Camuzcu Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına girdi.

Eskikanbur'un serinlemek için girdiği kanalda kaybolması üzerine arkadaşı durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler kanalda arama çalışması başlattı.

Eskikanbur'a ulaşılamayınca aramalara ara verilip kanala verilen suyun kesilmesi sağlandı.

Su seviyesinin düştüğü kanalda sabah saatlerinde devam edilen aramalarda Eskikanbur'un cesedine ulaşıldı.

Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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