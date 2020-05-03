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Aktüel

Adana'da sağanaktan etkilenen vatandaşlara gıda kolisi desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:04:23 -
Adana'da sağanaktan etkilenen vatandaşlara gıda kolisi desteği

ADANA (AA) - Adana'daki sağanak nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri ile mahalle sakinlerine gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtıldı.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede iki gündür etkili olan yağış nedeniyle Akarca ve Misis mahallelerinde su baskınları meydana geldi.

Belediye ekipleri, çadırlar yağıştan etkilenen tarım işçileri ile mahalle sakinlerine gıda kolisi ve sıcak yemek dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sağanaktan etkilenen bölgeler için seferber olduklarını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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