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"Adana’da saatlerdir sular kesik, başkan tavla derdinde"

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile karşılıklı tavla oynadığı görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:07
"Adana’da saatlerdir sular kesik, başkan tavla derdinde"

İstanbul’da dün meydana gelen sel baskınları sebebiyle facia yaşanırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu izne çıkmıştı. Bu durumun bir benzerini de CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gösterdi.

Adana’da sular kesikken CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile karşılıklı tavla oynadığı görüntüyü paylaşmasının ardından sosyal medyada bazı takipçilerin tepkisiyle karşılaştı.

Zeydan Karalar’ın, ‘bu oyun marsa gider’ diyerek tavla oynadığı görüntüyü paylaşmıştı.

Adana’da suların kesik olduğunu belirten bir takipçi, ‘Zeydan baba burada 6 saattir sular kesik, yemin ediyorum terden kokmamak için ıslak mendille yıkanıyoruz’ diyerek tepkisini dile getirdi.

Adana’ya bayram ziyareti için gelen bir vatandaş ise sitede bulunan köpek ve yavrularının bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek defalarca aramalarına rağmen Belediyenin ilgisiz kalmasına dikkat çekti.

 

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:07
  1. İstanbul
  2. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
  3. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • AkulAkul25 dk önce
    Böyle başkana basın dayağı akil başına suyu başkan kestiriyor zaten
  • chpye oyu kendileri verdichpye oyu kendileri verdi1 sa önce
    insanlar hak etttikleri gibi yönetilirler..
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı1 sa önce
    sular kesildi karalar göründü
  • İki şaibeli kişi dahaİki şaibeli kişi daha1 sa önce
    Bunların seçilmeleri de şaibeli. Bunların üzerine gidilmedi istanbul seçimlerinden.
  • Mikail okuroğlu beylikdüzü Mikail okuroğlu beylikdüzü 1 sa önce
    Yavv başkan gidip de vanayı açacak deyilki herkesin görevi ayrı iki başkan stres atıyordur ne var deyilmiiii.

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