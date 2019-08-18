"Adana’da saatlerdir sular kesik, başkan tavla derdinde"

İstanbul’da dün meydana gelen sel baskınları sebebiyle facia yaşanırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu izne çıkmıştı. Bu durumun bir benzerini de CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gösterdi.

Adana’da sular kesikken CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile karşılıklı tavla oynadığı görüntüyü paylaşmasının ardından sosyal medyada bazı takipçilerin tepkisiyle karşılaştı.

Zeydan Karalar’ın, ‘bu oyun marsa gider’ diyerek tavla oynadığı görüntüyü paylaşmıştı.

Adana’da suların kesik olduğunu belirten bir takipçi, ‘Zeydan baba burada 6 saattir sular kesik, yemin ediyorum terden kokmamak için ıslak mendille yıkanıyoruz’ diyerek tepkisini dile getirdi.

Adana’ya bayram ziyareti için gelen bir vatandaş ise sitede bulunan köpek ve yavrularının bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek defalarca aramalarına rağmen Belediyenin ilgisiz kalmasına dikkat çekti.