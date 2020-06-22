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Aktüel

Adana'da pompalı tüfekle polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 01:12:47 -
Adana'da pompalı tüfekle polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, ellerinde pompalı tüfek bulunan ve motosikletle polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde ellerinde pompalı tüfek olan 2 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

İhbarın geldiği çevrede araştırma yapan Yüreğir Araştırma ve Suç Önleme ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen motosikletle kaçan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında sivil ekiplerin bulunduğu araç kaldırıma çarptı.

Durumun diğer ekiplere bildirilmesi üzerine şüphelilerin en son görüldüğü Özgür Mahallesi'ne sevk edilen takviye ekipler, zanlılardan birini kısa süreli kovalamaca sonucunda yakaladı.

Gözaltına alınan H.İ.C. (31) polis merkezine götürüldü.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.







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