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Aktüel

Adana'da polisten kurbanlık satıcılarına "sosyal mesafeli pazarlık" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:50:16 -
Adana'da polisten kurbanlık satıcılarına "sosyal mesafeli pazarlık" uyarısı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin başladığı hayvan pazarlarında satıcılara, pazarlıklarında sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış noktalarında inceleme yaptı.

Ekipler, satıcılardan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alıcılarla el sıkışmadan aralarındaki sosyal mesafeyi koruyarak alışverişlerini tamamlamalarını istedi.

Hırsızlık ve dolandırıcılık konularında da satıcılardan dikkatli olmalarını isteyen ekipler, pazarlarda uyarıların ve tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Polis satıcılara, sahte paranın tespit edilmesini sağlayan kalem de verdi.

Satıcı Kasım Narin Gülbeyaz, pazarlık yaparak anlaştığı müşterisinden aldığı parayı polisin kendisine verdiği kalemle kontrol etti.

Gülbeyaz, kendilerini hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda bilgilendiren polislere teşekkürlerini iletti.

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