  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 23:29:08 -
Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakası öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Şüpheli, ekiplerin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bağlar Mahallesi'nde aracı bırakıp kaçmaya başladı.

Şüpheli kovalamaca sonucu aynı mahalledeki 1219. Sokak'ta yakalandı.

Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?
Yaşam

Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?

Dünyanın en yaşlı insanı nerede yaşıyor? |2021'e girdiğimiz günlerde pek çok kişi dünyanın en yaşlı kişisinin kim olduğunu araştırmaya başla..
Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıklıyor
Gündem

Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıklıyor

Yurtiçi ve yurtdışındaki FETÖ ile mücadele konusunda çok önemli katkıları bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hay..
TOGG'dan o ilimize yeni müjde
Ekonomi

TOGG'dan o ilimize yeni müjde

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yerli otomobilin üretileceği fabrikanın bu ay başlayacak üst yapı inşaatında 5 bin kişi istih..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay