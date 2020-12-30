  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Aktüel

Adana'da polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 00:48:06 -
Adana'da polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisten kaçan şüpheliler ağaca çarpınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karaafat Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 3 kişinin bulunduğu 01 AFT 092 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

İbo Osman Caddesi'ne doğru kaçmaya devam eden 3 şüpheli, otomobille ağaca çarpıp kaza yapınca yakalandı.

Gözaltına alınan Y.Ç, C.Ç ve D.Y.K. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları aramalarda şüphelilerin kaçarken attıklarını tespit ettikleri bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)
Gündem

Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tek adam' olmakla suçlayan Ali Babacan, tek adam olarak girdiği DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde ye..
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz
Gündem

Katar'dan flaş Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz

Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye’nin yatırımcıları cezbeden tüm bileşenlere sahip olduğunu belirterek, gayrimenkul, i..
Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!
Dünya

Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump, veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını onaylamamaları için Senato'daki Cumhuriyetçilere çağrıda bulundu. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay