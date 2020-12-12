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Aktüel Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 02:46:15 -
Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü ve otomobildeki iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 35 DY 424 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kısa süreli kovalamacanın ardından Reşatbey Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Sürücü ve yanındaki iki kişiyi gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları detaylı aramada herhangi bir suç unsuru bulamadı.

Polis, sürücüye ve iki kişiye "dur" ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan cezai işlem yaptı.

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