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Aktüel Adana'da polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 390 kişiye ceza uyguladı
Aktüel

Adana'da polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 390 kişiye ceza uyguladı

Uygulamada, Suriyelilerin yoğunluklu yaşadığı semtlerde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Arapça anonslar yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:17:13 -
Adana'da polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 390 kişiye ceza uyguladı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 390 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve bulvarlarda Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulama sonunda maske takmayan 248 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 88 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 40 kişiye ve izolasyon tedbirlerine uymadığı belirlenen 14 kişiye ceza yazıldı.

İki kişinin daha bulunduğu araçta maske takmadığı için durdurulan sürücü C.A'ya, polis memuru "Arabada 3 kişi var, 2'si takıyor sen maske takmıyorsun." diyerek ceza yazdı.

C.A. ise polis memuruna "Ceza yazma vallahi durumumuz yok. Maskeyi çıkardım oraya bıraktım. Şimdi takıyorum, özür dilerim. Cezayı yazma yırtar atarım." cevabını verdi.

Maske takmadığı için durdurulan bir başka sürücü S.Y. ise "Arabanın içerisindeyim maskeyi kimin için takayım, kimden korunacağım? Dışarıda takıyorum, iş yerime gidiyorum arabanın içinde niye takacağım?" diye konuştu.

Polis ekipleri, araçta tek olduğu belirlenen sürücü S.Y'yi ceza yazmayarak uyardı.

- Suriyeliler için Arapça anons

Polis, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde de maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları, gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda Arapça anonslar yaptı.

Cadde ve sokaklarda görev yapan polis ve bekçiler de Suriyelilere maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

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