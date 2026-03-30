Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var

Mahalle savaş alanına döndü

Denizli Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın damında, henüz belirlenemeyen bir sebeple torpil barutları infilak etti. Gece saat 21.00 sularında gerçekleşen patlamanın şiddetiyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Patlamada ağır yaralanan Şefik Ünal (37) ve İbrahim M. (22), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 37 yaşındaki Şefik Ünal kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Valilikten açıklama: Tahkikat sürüyor

Yaşanan acı hadisenin ardından Adana Valiliği bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, patlamanın hemen ardından bölgede gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir. Torpillerdeki patlamanın kesin nedeni henüz belirlenememiştir."

Emniyet güçleri, tehlikeli maddelerin bir binanın damında bu şekilde istiflenmesi ve boşaltılmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.