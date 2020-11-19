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Aktüel Adana'da pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Adana'da pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:20:33 -
Adana'da pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da otoyolda pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Türkmen idaresindeki 01 CZJ 33 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda devrildi.

Kazada, sürücü Türkmen ile Şeyhmus Toklu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tır ile yola savrulan pamuk balyalarının yaklaşık bir saatlik çalışmayla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.


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