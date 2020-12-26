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Aktüel Adana'da otomobilin yakıt deposundaki gizli bölmede 10 kilogram esrar bulundu
Aktüel

Adana'da otomobilin yakıt deposundaki gizli bölmede 10 kilogram esrar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:40:30 -
Adana'da otomobilin yakıt deposundaki gizli bölmede 10 kilogram esrar bulundu

ADANA (AA) - Adana'da, yakıt deposunda oluşturulmuş gizli bölmede 10 kilogram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Polis, narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin yakıt deposunu sökerek inceleme yaptı. Depoda oluşturulmuş gizli bölmede, paketler içinde 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü R.T.D. (33) emniyete götürüldü.

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