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Aktüel Adana'da otomobil ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da otomobil ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Şüphelinin, bir evden çaldığı televizyonu sokakta taşıması güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 09:48:48 -
Adana'da otomobil ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, bir otomobil ve 4 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son 5 günde bir otomobil ve 4 evden, 5 cep telefonu, televizyon ve 500 lira çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından zanlının B.K. (23) olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Evinde çalıntı bir cep telefonu ve televizyon da bulunan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin bir evden çaldığı televizyonu sokakta taşıması güvenlik kamerasına yansıdı.

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