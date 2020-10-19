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Aktüel Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:41:47 -
Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Nafiye Karafakıoğlu (60), yönetimindeki 01 RZ 618 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mahyalar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim Özdemir (86) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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