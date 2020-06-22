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Adana'da otobüs yolcusunun valizinden 1580 kaçak elektronik sigara çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:45:18 -
Adana'da otobüs yolcusunun valizinden 1580 kaçak elektronik sigara çıktı

ADANA (AA) - Adana'da, valizinde 1580 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilen şehirler arası otobüs yolcusu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında, şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüsün bagajındaki bir valizde gümrük kaçağı 1580 elektronik sigara buldu.

Gözaltına alınan valizin sahibi M.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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