  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adana'da operasyon! Suç örgütlerine geçit verilmedi
Gündem

Adana'da operasyon! Suç örgütlerine geçit verilmedi

Yeniakit Publisher
2023-04-04 08:17:00 -
Adana'da operasyon! Suç örgütlerine geçit verilmedi

Adana'da merkezli 10 ilde bir suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 136 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana merkezli olduğu belirtilen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler şüphelilerin silah ve uyuşturucu ticareti ile yaralama gibi 71 suça karıştığını tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23