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Adana'da operasyon! Gözaltılar var

Adana'da Fetullahçı FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:08
Adana'da operasyon! Gözaltılar var

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, aralarında polis akademisinden atıldığı belirtilenlerin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:08
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