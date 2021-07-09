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Gündem Adana'da operasyon! Dizi oyuncusu gözaltına alındı
Gündem

Adana'da operasyon! Dizi oyuncusu gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, mafya konulu bir internet dizisinin oyuncusu olan Cengizhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 10:31:00 -
Adana'da operasyon! Dizi oyuncusu gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 Temmuz’da operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan Cengizhan Y., Bulut M., Serkan A. (45) ile Hüseyin Ö. (41) gözaltına alındı. Polisin geldiğini görünce 75 gram bonzaiyi tuvalete dökmeye çalışan Bulut M., ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 470 gram bonzai, 728 uyuşturucu hap, 44 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden Cengizhan Y.’nin bir süre önce kentte çekilen mafya konulu bir internet dizisinin oyuncusu olduğu, dizideki bir sahnede gerçek uyuşturucu madde kullandığı ve ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma’ suçundan 2019’da gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Ö. tutuklanırken, Cengizhan Y. ile Serkan A. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Bulut M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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