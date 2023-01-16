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Yerel Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede öldü
Yerel

Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 08:34:00 -
Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, bir evde yaşanan tartışma sırasında 17 yaşındaki oğlu B.A. tarafından

tabancayla vurulan Mine Akgül (40), tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akgül'ün cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda B.A'nın yaraladığı dayısı Kadir D'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüpheli B.A, 3016 sokaktaki evde yaşanan tartışma sırasında dayısı Kadir D'ye (36) ve annesi Mine Akgül'e tabancayla ateş etmişti.

 
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