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Aktüel Adana'da müzik aleti satışı bahanesiyle dolandırıcılığa hapis ve para cezası
Aktüel

Adana'da müzik aleti satışı bahanesiyle dolandırıcılığa hapis ve para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:16:18 -
Adana'da müzik aleti satışı bahanesiyle dolandırıcılığa hapis ve para cezası

ADANA (AA) - Adana'da, bir kişiyi müzik aleti satışı bahanesiyle 3 bin 500 bin lirasını alarak dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin 820 lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık S.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, S.K'nin internet sitesindeki satılık org ilanı üzerine V.O'nun alıcı olarak telefonla irtibat kurduğunu belirterek, banka hesabına 3 bin 500 lira gönderilmesine rağmen ürünü teslim etmeyen sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

S.K. ise suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"Kimseden banka hesabıma para yatırmasını istemedim." diyen S.K, "2018 yılında kimliğimi kaybetmiştim. Bu suçu başka kişilerin işlediğini düşünüyorum. Dava dosyasına gelen görüntü izleme tutanağını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin 820 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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