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Aktüel Adana'da market ve pazar yerlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı
Aktüel

Adana'da market ve pazar yerlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:52:13 -
Adana'da market ve pazar yerlerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı

ADANA (AA) - Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde yaptığı denetimler kapsamında Adana'da market ve pazarlarda uygulama gerçekleştirildi.

Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'in de yer aldığı iki ekip, fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine Bakanlık talimatıyla denetimde bulundu.

Görevliler, marketlerde belirledikleri çeşitli ürünlerin güncel fiyatlarını belirledi, bu ürünlerin 3 ay önceki alış ve satış fiyatlarını içeren faturaları kontrol etti.

Pazar yerlerinde de denetim yapan ekipler faturaları kontrol etti, esnafa fiyat etiketlerini mutlaka ürünlerin üzerinde bulundurmaları uyarısı yaptı.

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