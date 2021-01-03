  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı
Aktüel

Adana'da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 04:31:20 -
Adana'da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da kuyumcudan hırsızlık yapmaya çalışan iki kişi, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit edince şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşın takviye ekip isteyerek tedbir aldı.

Kuyumcuya giren polis ekipleri, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı.

Şüphelilerin güvenlik kamerasının kablolarını kestikleri ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere Bayraktar SİHA’nın benzerini yapacak
Teknoloji

İngiltere Bayraktar SİHA’nın benzerini yapacak

Libya, Suriye ve Karabağ'da destan yazan yerli ve milli Bayraktar TB-2 SİHA'lar İngiltere'nin radarına girdi. İngiliz basınında çıkan haberl..
Çin'den İngiltere'ye açık tehdit: Gerekeni yaparız
Dünya

Çin'den İngiltere'ye açık tehdit: Gerekeni yaparız

Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin gözünü Doğu'ya dikmesi Çin'i rahatsız etti. Pekin yönetimi İngiltere'ye tehdit gibi bir uyarıda bu..
İran'dan tehdit gibi mesaj: Birkaç saat içerisinde yok ederiz
Dünya

İran'dan tehdit gibi mesaj: Birkaç saat içerisinde yok ederiz

Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölüm yıl dönümü yaklaşırken bölgede tansiyon yükseliyor. Irak olası füze saldırılarına karşı ülk..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay