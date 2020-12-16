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Aktüel Adana'da Kovid-19 denetiminde "Ceza yazdırmam" diyen kişiye polisten 900 lira ceza
Aktüel

Adana'da Kovid-19 denetiminde "Ceza yazdırmam" diyen kişiye polisten 900 lira ceza

Polis ve zabıta ekiplerinin denetiminde 280 kişiye çeşitli ihlalleri nedeniyle ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:18:32 -
Adana'da Kovid-19 denetiminde "Ceza yazdırmam" diyen kişiye polisten 900 lira ceza

ADANA (AA) - Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde maske takmadığı belirlenen ve polislere "Ceza yazdırmam, kralınız gelsin" diyen kişiye 900 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi. İş yerlerine yönelik tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunan ekipler, polis araçlarından da anonslar yaptı.

Ekipler, denetimler kapsamında maske takmayan 127, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 141, izolasyon tedbirlerine uymayan 6 ve sigara içtiği belirlenen 6 kişiye ceza uyguladı.

Uygulama noktasından geçen ve herhangi bir ihlali olmayan Cemi Batur, görevli polislere teşekkür ederek, "Maske uygulaması çok güzel. Devlet kara vermişse doğrudur. Ben maskemi hiç çıkarmıyorum. Evde de maske takmaya dikkat ediyorum. Bazen o kadar kendimi kaptırmışım ki yatakta bile bakıyorum maske var." diye konuştu.

- "Ceza yazdırmam, kralınız gelsin"

Maske takmadığı için durdurulan V.K, kimliğini isteyen polis memuruna "Sokağın başındayken maskem takılıydı. Telefon gelince maskemi çıkarttım. Üzerimde kimliğim yok. Cezayı kabul etmiyorum. Ceza yazdırmam, kralınız gelsin." cevabını verdi.

Kimlik tespiti için polis merkezine götürülmek istenen V.K'ye, daha sonra ekiplere nüfus cüzdanını vermesiyle 900 lira ceza uygulandı.

Sokakta maskesiz yürüyen Ş.T. de ekipleri görünce iş yerine girdi. Polis, Ş.T'ye iş yerinde ceza yazdı.

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