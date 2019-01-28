Adana'da korkutan deprem! Beşik gibi sallandılar Kandilli Rasathanesi, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son bilgiye göre, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar gelecek...

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