Adana'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nden edinilen son bilgilere göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Son dönemde Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi.
Kandilli’den gelen son habere göre Adana’da korkutan bir deprem ile sarsıldı.
Detaylar paylaşıldı
Depremin 12.30’da Ceyhan ilçesinde meydana geldiği ve yerin 8,4 kilometre altında yaşandığı belirtildi.
Dün Malatya sarsılmıştı
Malatya’da dün sabah saatlerinde meydana gelen peş peşe depremler paniğe neden olmuştu. 4,4 büyüklüğü ile başlayan depremi artçılar izledi.
Akdeniz’de deprem
Dün gece saatlerinde ise Yunanistan’ın Girit Adası’nda 5,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.