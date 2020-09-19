  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adana'da korkutan deprem
Gündem

Adana'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen son bilgilere göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:47:00 -
Adana'da korkutan deprem

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Son dönemde Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi.

Kandilli’den gelen son habere göre Adana’da korkutan bir deprem ile sarsıldı.

Detaylar paylaşıldı

Depremin 12.30’da Ceyhan ilçesinde meydana geldiği ve yerin 8,4 kilometre altında yaşandığı belirtildi.

Dün Malatya sarsılmıştı

Malatya’da dün sabah saatlerinde meydana gelen peş peşe depremler paniğe neden olmuştu. 4,4 büyüklüğü ile başlayan depremi artçılar izledi.

Akdeniz’de deprem

Dün gece saatlerinde ise Yunanistan’ın Girit Adası’nda 5,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S..tir git 'Dimokratia'
Dünya

S..tir git 'Dimokratia'

Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia gazetesi bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulundu. Yunan gazetesin..
SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Siyaset

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hilafet makamını Mustafa Kemal'in değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte AK ..
Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat
Gündem

Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat

Şarkıcı Songül Karlı’nın oğlunun söyledikleri batılı yaşam tarzının çocuklar üzerindeki ağır tahribatını gözler önüne serdi. ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı