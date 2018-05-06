THY - İstanbul
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana'da korkunç olay! Yol kenarında kanlar içinde bulundu

Adana'da boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:34
Adana'da korkunç olay! Yol kenarında kanlar içinde bulundu

Merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde, bir  kişinin çığlık atarak çevresinden yardım istemesi üzerine evlerinden çıkan  vatandaşlar, bu kişinin kanlar içerisinde yol kenarında yattığını görünce durumu  sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazının bıçakla kesildiğini ve  aşırı kan kaybettiğini tespit ettikleri Emrah Derinpikap'ı ilk müdahalenin  ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Derinpikap'ın hayati tehlikesinin  bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Derinpikap'ın  yaralı bulunduğu sokaktaki evinin iç ve dış duvarında da kan izlerine rastladı.

Anne ve babasının bir süre önce öldüğü belirtilen yaralının yalnız  yaşadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:34
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    1. Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi..
    2. Almanya'nın AB’den Sorumlu Bakanı..
    3. Karatay'dan 'Ramazan pidesi' önerisi
    4. Altay’da şampiyonluk sevinci
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin..
    6. "Cumhur İttifakı milli iradenin..
    7. Bahçeli Doğu Perinçek'i yerin dibine..
    8. Rumlar, Türkleri yok etmek istiyor
    9. Muğla'da kaybolan Hollandalı turisti..
    10. Samsun'un Atakum ilçesinde yol verme..
    11. Kocaeli’de lüks cipin bagajından..
    12. Adana'da korkunç olay! Yol kenarında..
    13. S.Arabistan ve Mısır'dan 80 anlaşma..
    14. Juventus ikinci yarı açıldı! 3-1
    15. Manavgat ilçesinde cami çıkışı..
    16. Türkiye tasarısı, Amerika Temsilciler..
    17. İstanbul'da TIR'ı gören polisi aradı!..
    18. Mirzabeyoğlu hastaneye kaldırıldı
    19. Yemen sınırında 2 Arabistan askeri öldü
    20. 36 F-16 pilotu ankesörden çıktı!
    Kuveyt Türk
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm