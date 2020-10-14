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Aktüel Adana'da koltuk yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı
Aktüel

Adana'da koltuk yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 22:02:29 -
Adana'da koltuk yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı

ADANA (AA) - Adana'da koltuk yüklü kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Fatih Yorulmaz, merkez Çukurova ilçesinde tadilat için müşterisinin evinden koltukları alıp 31 FG 419 plakalı kamyonete yükledi.

Koltuklardan birinden duman yükseldiğini fark eden Yorulmaz, su döktükten sonra yola çıktı.

Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü'ne geldiğinde koltukların yandığını fark eden Yorulmaz, aracı yol kenarında durdurup itfaiyeyi aradı.

Koltuklardan sıçrayan alevler kamyoneti de tutuştururken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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