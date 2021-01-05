Adana'da kırmızı alarm! Kozan Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42'ye indi
Kurak geçen sonbaharın ardından Adana'da bulunan Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 42 seviyesine düştü.
Kurak geçen sonbaharın ardından Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 42 seviyesine düştü.
Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajdaki su seviyesi azaldı.
Sulama amacıyla kullanılan barajda su seviyesi yüzde 42'ye indi.
Nisan ayında yüzde 100 doluluk oranına sahip barajın, sonbaharın kurak geçmesiyle su seviyesinin azaldığı belirtildi.